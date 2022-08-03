Американцы высмеяли Зеленского за советы Китаю

Призыв президента Украины Владимира Зеленского, которым он посоветовал Китаю соблюдать нейтралитет и не оказывать помощь России, возмутил читателей американской газеты The New York Post. Над украинским лидером откровенно посмеялись.

Зеленский выступил перед студентами Австралийского национального университета и призвал Китай сделать правильный выбор. Нейтралитет КНР он назвал лучшим выходом, по сравнению с открытой помощью РФ.

В комментариях к материалу президента Украины назвали коррумпированной марионеткой НАТО.

«Надеюсь увидеть день, когда <…> Зеленского схватят, разденут догола, <…> закуют в цепи, а затем выпорют», — написали пользователи.

После экзекуции они предложили отправить украинского лидера на восток страны, чтобы он «предстал перед настоящим судом за свои военные преступления».

Читатели задались вопросом, почему Китай не в праве поддержать Россию, если США помогают Украине. Зеленскому рекомендовали не учить китайские власти политике и заявили, что президент Украины — посмешище.

Кто-то поинтересовался, когда Зеленский выступил с подобным заявлением — до фотосессии для журнала Vogue или после. Предложение украинского лидера высмеяла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.