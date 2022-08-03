«Самое время грибов и Китаю объединяться с Западом». Захарова посмеялась над Зеленским

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале в ироничной манере отреагировала на предложение президента Украины Владимира Зеленского к Китаю объединиться с западным миром ради противостояния с РФ.

«Грибы пошли. Сезон. Сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом», — написала Захарова.

Ранее Зеленский в беседе с телеканалом CNN призвал Китай объединиться с западными странами для того, чтобы выступить против России в вопросе украинского конфликта.

При этом Зеленский отметил, что нынешний нейтралитет КНР лучше, чем если бы республика присоединилась к России.

«Важно, чтобы Китай не помог России», — заключил Зеленский.

Бывший председатель Совета министров Луганской Народной Республики, политтехнолог Марат Баширов в беседе с «360» выразил мнение, что в случае победы партии республиканцев на осенних выборах в американский Конгресс Зеленский лишится поддержки США.