Американцы выразили соболезнования после стрельбы в школе в Казани

Американцы выразили свои соболезнования в связи с гибелью детей в казанской школе. Посольство России в США поблагодарило за высказанные пожелания крепости духа и сил.

«Посольство выражает искреннюю признательность американцам, выразившим соболезнования родным и близким погибших при вооруженном нападении на школу № 175 в Казани», — написала пресс-служба диппредставительства в Facebook.

Посольство выразило благодарность неравнодушным иностранцам за пожелания сил и крепости духа тем, кто пережил невосполнимую утрату. Также диппредставительство поблагодарило американцев за пожелания скорейшего выздоровления раненным. Всем желающим пресс-служба предложила направить слова поддержки на адрес электронной почты посольства.

Бывший ученик казанской школы № 175 пришел утром 11 мая в учебное заведение с оружием. Он открыл огонь по детям и учителям. Жертвами стрелка стали двое взрослых и семеро детей. Сейчас врачи помогают 21 пациенту с ранениями. Пострадавших в больнице навестила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

После стрельбы парень сдался правоохранителям. На него завели уголовное дело о массовом убийстве.