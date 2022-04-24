Американцы раскритиковали Байдена за поставки оружия Украине

Журналист Гленн Гринвальд дал американскому телеканалу Fox News интервью, где высказал свое мнение о кризисе на Украине и поставках туда вооружения из США.

Гринвальд заявил, что правительство Соединенных Штатов намеренно затягивает конфликт на востоке Европы, при этом журналист задался вопросом, какая выгода в этом у простых американцев.

Опубликованное телекомпанией интервью вызвало бурную реакцию в комментариях. Американцы высказали мнение, что власти не хотят, чтобы конфликт заканчивался и подбрасывают «дрова в огонь».

«Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?» — задал вопрос Paul Zaky.

«Американцы в нужде, а более трех миллиардов долларов отправляются на Украину. Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам?» — поинтересовался bible dynasty.

«Отправьте Байдена на Украину, пожалуйста», — добавил club4ghz.

Всемирный банк мобилизовал более трех миллиардов долларов для предоставления экономической помощи Украине. Это было сделано за счет безвозмездных пожертвований в специальный фонд со стороны США, Великобритании, Норвегии, Дании Австрии, Латвии, Литвы и Исландии.