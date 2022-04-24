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    24 апреля 2022, 03:09

    Американцы раскритиковали Байдена за поставки оружия Украине

    Fox News: американцы возмущены поставками вооружения на Украину

    Полина Созыкина

    Журналист Гленн Гринвальд дал американскому телеканалу Fox News интервью, где высказал свое мнение о кризисе на Украине и поставках туда вооружения из США.

    Американцы раскритиковали Байдена за поставки оружия Украине

    Гринвальд заявил, что правительство Соединенных Штатов намеренно затягивает конфликт на востоке Европы, при этом журналист задался вопросом, какая выгода в этом у простых американцев.

    Опубликованное телекомпанией интервью вызвало бурную реакцию в комментариях. Американцы высказали мнение, что власти не хотят, чтобы конфликт заканчивался и подбрасывают «дрова в огонь».

    «Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?» — задал вопрос Paul Zaky.

    «Американцы в нужде, а более трех миллиардов долларов отправляются на Украину. Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам?» — поинтересовался bible dynasty.

    «Отправьте Байдена на Украину, пожалуйста», — добавил club4ghz.

    Всемирный банк мобилизовал более трех миллиардов долларов для предоставления экономической помощи Украине. Это было сделано за счет безвозмездных пожертвований в специальный фонд со стороны США, Великобритании, Норвегии, Дании Австрии, Латвии, Литвы и Исландии.