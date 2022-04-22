Всемирный банк привлек более 3 миллиардов долларов для помощи Украине

Всемирный банк (ВБ) мобилизовал более трех миллиардов долларов для предоставления экономической помощи Украине. Средства должны обеспечить работу ключевых госслужб страны.

Сумму озвучил глава кредитной организации Дэвид Мэлпас. Его слова привел ТАСС.

«В настоящий момент мы мобилизовали более трех миллиардов долларов для Украины с целью продолжения функционирования ключевых государственных служб», — сообщил Мэлпас в ходе дискуссии в рамках весенней сессии руководства Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Он пояснил, что это было сделано за счет безвозмездных пожертвований в специальный фонд со стороны США, Великобритании, Норвегии, Дании Австрии, Латвии, Литвы и Исландии. Гарантии предоставили Великобритания, Нидерланды и Швеция, а Япония — параллельное финансирование.

В марте Мэлпас сообщал о том, что Всемирный банк планирует одобрить финансовую помощь Украине в размере трех миллиардов долларов. По его словам, эти деньги руководство страны может направить на выплаты пенсий и зарплат госслужащим.

Украинские беженцы продолжают прибывать в Европу, но социальные пособия этих стран не закрывают их потребности. Самые большие выплаты предлагает Германия, но из-за инфляции на фоне антироссийских санкций их едва ли хватит на покупку еды и топлива для автомобиля.