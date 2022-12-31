Мир 31 декабря 2022, 23:01 Американцы призвали Зеленского предоставить налоговый отчет Пользователи Twitter из США призвали опубликовать налоговую декларацию Зеленского РИА «Новости»

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Пользователи Twitter из США призвали руководство Украины опубликовать налоговую декларацию президента страны Владимира Зеленского за 2022 год. Американцев возмутило, что Штаты выделяют один пакет финансовой и военной помощи за другим, но украинский лидер не спешит отчитываться за полученные средства. Дискуссия развернулась в комментариях под постом сторонника бывшего лидера США Дональда Трампа Винса Лэнгмана.

«Я думаю, мы должны подкупить швейцарских банкиров, чтобы они узнали, сколько денег припрятал Зеленский… и где», — написал пользователь с ником wrw627.

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«Он многим обязан Америке, мягко говоря», — добавил chicks1209.

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«После Джо и Хантера Байдена», — предложил комментатор TomWatzke.

Ранее бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен готовит «ограбление века». Так лидер французской партии «Патриоты» высказался о предоставлении финансовой помощи Украине. По его мнению, власти ЕС затягивают конфликт, поставляя оружие для ВСУ.