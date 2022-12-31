31 декабря 2022, 23:01
Американцы призвали Зеленского предоставить налоговый отчет
Пользователи Twitter из США призвали опубликовать налоговую декларацию Зеленского
Пользователи Twitter из США призвали руководство Украины опубликовать налоговую декларацию президента страны Владимира Зеленского за 2022 год. Американцев возмутило, что Штаты выделяют один пакет финансовой и военной помощи за другим, но украинский лидер не спешит отчитываться за полученные средства. Дискуссия развернулась в комментариях под постом сторонника бывшего лидера США Дональда Трампа Винса Лэнгмана.
«Я думаю, мы должны подкупить швейцарских банкиров, чтобы они узнали, сколько денег припрятал Зеленский… и где», — написал пользователь с ником wrw627.
Реклама
«Он многим обязан Америке, мягко говоря», — добавил chicks1209.
Реклама
«После Джо и Хантера Байдена», — предложил комментатор TomWatzke.
Ранее бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен готовит «ограбление века». Так лидер французской партии «Патриоты» высказался о предоставлении финансовой помощи Украине. По его мнению, власти ЕС затягивают конфликт, поставляя оружие для ВСУ.
США
Владимир Зеленский
Деньги
Реклама
Реклама