Американцы признались, что ждут гражданскую войну в ближайшем будущем

Почти половина жителей США считают, что страна стоит на пороге гражданской войны — противостояние случится уже в ближайшем будущем. При этом чаще думают о войне сторонники Республиканской партии. Такие результаты дал опрос организации «Южный центр по борьбе с бедностью», сообщил RТ.

В ожидании гражданской войны в стране в ближайшее время признались 44% участников опроса. При этом среди сторонников республиканцев в ожидании находятся 53% опрошенных, среди демократов — 39%.

Кроме того, более половины всех респондентов и 70% республиканцев заявили, что правительство страны стало «тираническим».

Также 49% республиканцев заявили о «мошеннических, сфальсифицированных и незаконных» выборах 2020 года.

Ранее сообщалось, что 59% жителей США не одобряют работу президента Джо Байдена. Противоположного мнения придерживаются лишь 36% респондентов. Это максимально низкий уровень одобрения Байдена за все время его президентства. При этом рейтинг главы Белого дома сейчас все равно выше того, что был у его предшественника Дональда Трампа.