Американцы потребовали убрать рекламный щит с Дядей Сэмом
Более 75 тысяч американцев подписали петицию с требованием убрать билборд с Дядей Сэмом в Вашингтоне. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Fox News.
Они считают, что многие шутки, которые размещаются на щите, являются расистскими или дискриминируют каких-либо других членов общества.
Ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что публичные выступления президента США Дональда Трампа разжигают расовую ненависть среди американцев.