Американцы потребовали убрать рекламный щит с Дядей Сэмом

Они считают, что многие шутки, которые размещаются на щите, являются расистскими или дискриминируют каких-либо других членов общества.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что публичные выступления президента США Дональда Трампа разжигают расовую ненависть среди американцев.