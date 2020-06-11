    11 июня 2020, 10:44

    Байден обвинил Трампа в расовых разногласиях

    Алена Макаренко

    Публичные выступления президента США Дональда Трампа разжигают расовую ненависть среди американцев. Так считает кандидат в президенты США Джо Байден. Свое мнение он изложил в Twitter, сообщил сайт «Свободная Пресса».
    Байден обвинил Трампа в расовых разногласиях

    «Наполненная ненавистью, заговорщицкая риторика Дональда Трампа разжигает расовые разногласия в нашей стране, но исправление одной лишь его манеры говорить не исправит ситуацию. Мы должны искоренить системный расизм и обеспечить темнокожим американцам реальный шанс вырваться вперед», — заявил Байден.

    Ранее Байден заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения в президенты от Демократической партии. Чтобы баллотироваться на пост главы государства, кандидат должен заручиться поддержкой 1991 делегата.

    Пока что неизвестно, сможет ли Байден победить в политической гонке. Однако точно понятно, что его победа упирается в провалы Трампа. Сейчас все будет решаться исходя из поведения действующего президента.

    Выборы президента США пройдут 3 ноября.