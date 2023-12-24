Мир 24 декабря 2023, 17:40 Американцы потеряли Санта-Клауса в небе над Россией Mirror: в США заявили, что Санта-Клаус пролетел над территорией России и пропал Frank Rumpenhorst / Global Look Press

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Запряженные оленями сани Санта-Клауса пропали с «радаров» Объединенного командования США и Канады (NORAD), когда зимний волшебник пролетал на территорией России. Об этом сообщил британский таблоид The Mirror.

Программу Tracks Santa («След Санты») запустило Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента в 1955 году. Перед Рождеством с ее помощью можно проследить весь вымышленный путь Санта-Клауса, покинувшего Северный полюс, чтобы разнести подарки.

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В 14:12 в X-аккаунте NORAD появилась информация, что Санта пролетает над Россией. Из его саней были видны села Уэлен и Лаврентия на Чукотке. Затем зимний волшебник пронесся над Анадырем, Магаданом и селом Эссо в Камчатском крае.

По данным The Mirror, при пролете Санты над Россией у трекера NORAD возникли неполадки. «Радар» американских военных перестал показывать, где находится волшебник.

«Неизвестно, будет ли Санта доставлять подарки Владимиру Путину. Но он уже доставил восемь тысяч подарков», — указали в сообщении.

В прошлом году путешествие Санты над Россией обошлось без происшествий. Проект NORAD работал исправно.