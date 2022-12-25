Интересное 25 декабря 2022, 01:12 Упряжка Санта-Клауса пролетела над территорией России NORAD: Санта-Клаус пролетел над территорией России 24 декабря Pxhere

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Упряжка волшебных оленей Санта-Клауса пролетела над российской территорией в рамках 67-го рождественского путешествия по миру. Это следует из данных проекта объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).

Появление Санта-Клауса NORAD зафиксировал на Курильских островах, в городах Дальнего Востока, Сибири, Урала, а также Поволжья. Кроме России, упряжка Санта-Клауса пролетела над Австралией, Японией, Китаем, Казахстаном, Индией, африканскими и ближневосточными странами.

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Проект NORAD отслеживает перемещения Санта-Клауса и его упряжки ежегодно 24 декабря. Эта традиция появилась в 1955 году в США. Тогда в рекламном объявлении торговой фирмы Santa’s Hotline допустили опечатку в номере телефона, по которому детям предлагалось рассказать о своих желаниях.

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В итоге из-за допущенной ошибки звонки детей принимал начальник оперативного управления противовоздушной обороны континентальной части США — предшественницы NORAD. Военный объяснил детям, выполняет функцию авиадиспетчера Санта-Клауса. С тех пор база каждый год превращается в центр слежения за праздничным путешествием Санта-Клауса.