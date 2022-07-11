В течение полугода президент США Джо Байден перекладывал ответственность за экономические проблемы в стране на президента России Владимира Путина. Однако американцы перестали верить в его оправдания за инфляцию, заявил в эфире телеканала Fox News обозреватель Дуглас Мюррей, сообщило РИА «Новости».

«Одна из проблем заключается в том, что американцы на это не покупаются. Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала работы этой администрации», — сказал он.

Именно Джо Байден в угоду зеленым заблокировал нефтепровод из Канады, а в итоге вынудил себя «ездить по всему миру, умоляя других обеспечить нефтью». Выстраивая политику в энергетической отрасли, Белый дом руководствовался не цифрами и фактами, а повесткой и идеологией. Из-за этого произошел рост инфляции и пострадали рядовые американцы. В течение последних шести месяцев Белый дом обвинял во всем президента России, однако люди перестали в это верить, отметил Дуглас Мюррей.

Читатели агентства Bloomberg также резко отреагировали на заявление Джо Байдена, что граждане США будут платить столько, сколько потребуется, ради Украины.