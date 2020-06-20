    20 июня 2020, 02:35

    Американцы оказались против выплат темнокожим за рабство предков

    Арина Гудилова

    Большая часть жителей США не поддерживают выплаты афроамериканцам за рабство их предков. Они также против переименования военных баз. Об этом свидетельствуют данные опроса телекомпании ABC.
    Американцы оказались против выплат темнокожим за рабство предков

    Согласно его результатам, около 73% опрошенных против того, чтобы темнокожим американцам выплачивались компенсации за то, что их далеких предков привезли в Штаты как рабов. 26% такие пособия поддержали. Правда, большинство из них составляли афроамериканцы.

    Чуть больше половины (56%) респондентов негативно отнеслись к идее изменить название военных баз, названных в честь генералов-конфедератов. Конфедератами во время Гражданской войны называли солдат рабовладельческих южных штатов. Они сражались с северянами и проиграли, рабство отменили. 42% опрошенных высказались за изменения.

    Отмечается, что в опросе приняли участие 727 американцев. Погрешность исследования оценивается в плюс-минус 1,25%.

    В США стараются искоренить любые, даже мало похожие упоминания о расизме. Это стало особенно актуально, после массовых протестов из-за гибели от рук полиции темнокожего Джорджа Флойда. На днях улицу перед Белым домом переименовали в Black Lives Matter, в честь погибших афроамериканцев.