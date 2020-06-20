Американцы оказались против выплат темнокожим за рабство предков

Согласно его результатам, около 73% опрошенных против того, чтобы темнокожим американцам выплачивались компенсации за то, что их далеких предков привезли в Штаты как рабов. 26% такие пособия поддержали. Правда, большинство из них составляли афроамериканцы.

Чуть больше половины (56%) респондентов негативно отнеслись к идее изменить название военных баз, названных в честь генералов-конфедератов. Конфедератами во время Гражданской войны называли солдат рабовладельческих южных штатов. Они сражались с северянами и проиграли, рабство отменили. 42% опрошенных высказались за изменения.

Отмечается, что в опросе приняли участие 727 американцев. Погрешность исследования оценивается в плюс-минус 1,25%.

В США стараются искоренить любые, даже мало похожие упоминания о расизме. Это стало особенно актуально, после массовых протестов из-за гибели от рук полиции темнокожего Джорджа Флойда. На днях улицу перед Белым домом переименовали в Black Lives Matter, в честь погибших афроамериканцев.