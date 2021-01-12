Американцы нашли образ Трампа в собачьем ухе, а неизвестные начертили его имя на ламантине

Фанаты действующего президента Америки Дональда Трампа преследуют его соцсетях. Одним в собачьем ухе кажется образ политика, другие — царапают его имя на спинах больших млекопитающих.

Жители американского штата Флорида обнаружили ламантина с надписью «Трамп» на спине. Животное даже удалось заснять. На кадрах видно, что на млекопитающем чем-то жестким вырезано имя президента. Кто это сделал, пока неизвестно. Но в соцсетях уже негодуют от происходящего и просят всех, кто имеет какую-либо информацию, немедленно об этом сообщить.

«Может ли это быть правдой? Во Флориде был обнаружен ламантин со словом „Трамп“ на спине», — пишет автор публикации.

По данным издания Florida News Times, служба охраны рыбных ресурсов США занимается поиском напавших на животное. За такие действия могут оштрафовать или посадить в тюрьму на два года. Численность этих животных находится под угрозой.

В другой соцсети — Reddit — ряд пользователей сошлись во мнении, что вывернутое наизнанку собачье ухо сильно напоминает образ Дональда Трампа. Подписчики оценили такое сходство и отметили, что, вероятно, у животного есть еще части тела, похожие на политика.

Источник фото: скриншот

«Нет, это не карикатура, просто лицо, которое он делает, когда вспоминает, что Байден победил на выборах», — пишет пользователь под ником cra-zcatgirl.

А кто-то выделился среди радующихся и заметил, что теперь собаке в пору задуматься, зачем ее хозяину понадобилось заглянуть ей в уши.

Последнее время Дональда Трампа часто критикуют и осуждают. Недавно его страницу в Twitter заблокировали, также было удалено популярное у сторонников президента приложение Parler.