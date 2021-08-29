Американцы начали лечить ковид препаратом от глистов для животных

Несмотря на строгие предупреждения со стороны федеральных органов здравоохранения, американцы по всей стране массово скупают препарат, используемый для лечения или профилактики паразитов у крупных сельскохозяйственных животных. Им они лечатся от коронавируса.

Как сообщил канал FoxBusiness, речь идет о ивермектине, которая исчезает со скоростью света с полок аптек во многих штатах, включая Техас и Оклахому.

«Продажи ивермектина в розничных аптеках увеличились, как и использование ветеринарных препаратов, доступных без рецепта, но не предназначенных для использования людьми», — заявили Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее FDA сообщило, что видит «растущий интерес» к препарату и уже получило несколько сообщений о «пациентах, которым требовалась медицинская помощь и которые были госпитализированы после самолечения ивермектином». Известно, что более десятка аптек в Далласе и Форт-Уэрте его полностью распродали.

Таблетки ивермектина одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами только для «лечения кишечного стронгилоидоза и онхоцеркоза», эти заболевания вызывают паразитические черви. Прием больших доз этого препарата человеком опасен и может нанести серьезный вред.

Согласно FDA, некоторые формы ивермектина пригодны для лечения головных вшей и кожных заболеваний. Таких, как розацеа.

FDA подчеркнуло, что американцы никогда не должны использовать лекарства, предназначенные для животных. Они отличаются от препаратов, предназначенных для людей.

«Ты не лошадь. Ты не корова. Серьезно. Прекрати», — такой твит опубликовало ведомство.

По мнению канадских ученых, потенциально эффективным лекарством от ковида является препарат GC376. Обычно он используется для лечения коронавирусных инфекций у кошек.