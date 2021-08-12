От лекарств для кошек до «бабушкиных» трав. Какие препараты помогут лечить COVID-19

Канадские ученые нашли потенциально эффективный препарат против коронавируса — это GC376, которое применяется для лечения кошек. Статья об этом опубликована в European Journal of Medicinal Chemistry.

Исследование провели канадские ученые из университета Альберты. Оказалось, что GC376 может оказаться бисульфитным пролекарством при лечении коронавируса у людей. Это означает, что препарат превращается в лекарство уже после того, как попадает в организм.

У данного средства есть свойство подавлять коронавирус, причем, достаточно эффективно. Авторы отметили, что обычно GC376 используется для того, чтобы лечить коронавирусные инфекции у кошек. Теперь же испытана его эффективность против SARS-CoV-2.

Другие лекарства

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что в обозримом будущем может появиться действенное средство против коронавируса. Его сейчас разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. Они изучают, как помочь зараженному организму бороться с инфекцией при помощи искусственного добавления антител.

В последнем релизе, который опубликовали специалисты, они обещали начать выпуск нового средства уже текущей осенью. Павел Волчков считает, что скоро человечество получит действительно эффективный препарат для лечения COVID-19.

Наработки ВОЗ

В ВОЗ тоже усиленно пытаются найти лекарство от COVID-19. Специалисты организации пробуют обратиться к уже изобретенным препаратам. На днях в ВОЗ стали тестировать на заболевших пациентах с коронавирусом три лекарства. Это артесунат, иматиниб и инфликсимаб.

У всех трех препаратов ранее выявили потенциал снижать риск смерти при COVID-19. Хотя изначальное назначение у этих средств другое. Артесунатом лечат тех, кто заразился малярией. Иматиниб доказал свою эффективность при некоторых видах онкологии. Инфликсимаб помогает бороться с иммунными заболеваниями, например, с болезнью Крона.

Народные средства

Ученые из новосибирского научного центра «Вектор», который разработал вакцину «ЭпиВакКорона», еще осенью выявили неожиданное свойство чаги.

Они сообщили, что экстракт березового гриба может подавить развитие вируса SARS-CoV-2. Они исследовали действие чаги на зараженные клетки и выявили ее эффективность. Ученые считают, что это дает возможность разработать на основе гриба лекарство.