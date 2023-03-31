Мир 31 марта 2023, 04:29 Американцы испугались роста числа поддерживающих Россию стран CNBC: число активно осуждающих Россию стран снизилось РИА «Новости»

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Американский телеканал CNBC опубликовал результаты отчета Economist Intelligence Unit. В нем говорится, что все больше стран, которые придерживались нейтральной позиции, начали сближаться с Россией.

Сфера влияния России растет, так как ее дипломатическое влияние набирает обороты. При этом Запад уже не в состоянии противостоять «нарративам Кремля».

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«Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны „прозападного толка“, представляет около 36% населения мира», — отметили в исследовании.

В качестве примера приводятся такие страны, как Китай, Мали, Буркина-Фасо и ЮАР. Население государств, склоняющихся в пользу России, составляет 33% от мирового. Турция, Колумбия и Катар, которые ранее поддерживали тесную связь с Западом, сейчас занимают нейтральную позицию.

Все эти изменения авторы отчета связывают с тем, что страны Глобального Юга считают лицемерным осуждение Западом России и припоминают ему военные интервенции. Россия и Китай на этом фоне выглядят как более надежные партнеры для развивающихся стран. Они не пытаются давить на внутриполитическую обстановку в этих государствах путем вмешательства или санкций.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что колониальная система в мире рухнула, однако ее наследие сохраняется по сей день. Действия бывших стран-колонизаторов создают риски разрушительных региональных конфликтов и ведут к деградации международного права.