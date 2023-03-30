Мир 30 марта 2023, 15:19 Колониальная система рухнула, но ее наследие сохраняется — Медведев Зампред Совбеза Медведев заявил о сохранении в мире наследия колониальной системы РИА «Новости»

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Колониальная система в мире рухнула, однако ее наследие сохраняется по сей день. Об этом в ходе первого заседания оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС.

«Колониальная система рухнула, но ее наследие сохраняется. Принятые меры за прошедшие десятилетия, скажем прямо, не смогли полностью искоренить колониальное наследие», — сказал он.

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По мнению Медведева, действия бывших стран-колонизаторов создают риски разрушительных региональных конфликтов и ведут к деградации международного права.

«У целого ряда стран построение многополярного мира вызывает неприятие. Особенно у тех, кто привык мыслить в логике глобального доминирования и собственной исключительности», — добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев предупредил, что ряд стран рискуют стать жертвами экологической политики Запада.