Американцев заподозрили во лжи после отчета о столкновении подлодки с горой

США обнародовали доклад о том, что их подлодка Connecticut в Южно-Китайском море столкнулась с подводной горой, которая не была отмечена на карте. Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в правдивости этого отчета. Он счел странным тот факт, что модернизированное оборудование субмарины не смогло вовремя засечь целую скалу.

«Удивительно: новейшее гидроакустическое оборудование, установленное на американских подлодках, не могло обнаружить подводную гору?! Да эти горы еще в 1970-е годы умели обнаруживать! Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Доклад о том, что именно произошло в Южно-Китайском море, США обнародовали 2 ноября. В результате удара в субмарине повредились балластные цистерны. Удар пришелся на носовую часть лодки, и ядерная установка не пострадала. Connecticut направилась в порт острова Гуам, где она и находится до сих пор.