Мир 05 июля 2023, 01:29 Американцев поздравили с Днем независимости постом с фото российского Су-27 ТОФ США показал фотографию с российским Су-27 в поздравлении с Днем независимости РИА «Новости»

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Тихоокеанский флот США в День независимости Америки опубликовал фотографию с силуэтами российских истребителей Су-27 и советского противолодочного корабля проекта 61. Запись появилась в аккаунте ТОФ в Twitter.

На картинке ТОФ была нанесена надпись со словами «Счастливого 4 июля» и изображение военнослужащего, который отдавал воинское приветствие. На фоне также были силуэты пяти российских истребителей Су-27 и сторожевого корабля проекта 61.

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Позже запись из аккаунта удалили. Однако пользователи Twitter успели обратить внимание на оплошность Тихоокеанского флота США. Многие из них поделились ироничными комментариями.

«Превосходный русский эсминец и самолеты. Молодцы!» — написал FoxtrottKilo.

«Дезертирует ли Тихоокеанский флот США?» — добавил Tore.

Обозреватели американского журнала Military Watch ранее указали, что новый мощный российский истребитель Су-57 не имеет аналогов в мире. Также благодаря стелс-технологиям он способен выполнять гораздо больше сложных боевых задач, чем какой-либо другой самолет-невидимка.