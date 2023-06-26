Мир 26 июня 2023, 11:25 Новое российское оружие восхитило американских журналистов Military Watch: у российского истребителя Су-57 нет аналогов в мире РИА «Новости»

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У нового мощного российского истребителя Су-57 нет аналогов в мире, и благодаря стелс-технологиям он выполняет гораздо более сложные боевые задачи, чем какой-либо другой самолет-невидимка в мире. На это указали обозреватели американского журнала Military Watch.

Авторы материала констатировали «внушительность» бортового оружия истребителя.

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«Самолет совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолет своего поколения», — подчеркивается в материале.

Ранее тот же журнал писал о преимуществах Су-57 перед остальными истребителями пятого поколения. Одним из таковых назвали сравнительно низкую стоимость обслуживания — почти как у самолетов предыдущего поколения вроде Су-27.

Тем временем другое американское СМИ, The Atlantic, признало, что российское оружие в ходе спецоперации оказалось эффективнее западной техники, которой снабжают украинские войска. В частности отмечалось технологическое превосходство российских самолетов над украинскими.