Американскую нефть начали поставлять в Белоруссию

США начали поставлять свою нефть на территорию Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Белоруссию. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео», — приводит пресс-служба МИД слова главы ведомства.

Макей отметил, что Помпео встречался с президентом республики Александром Лукашенко. Теперь Минск рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних экономических связей с США.

«Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны американским и белорусским компаниям. Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что республика ищет альтернативные источники сырья и ведет диалог с новыми партнерами — Саудовской Аравией и США. При этом Белоруссия продолжает закупать российскую нефть.