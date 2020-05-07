Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам Крутого, тема поиска альтернативного сырья по требованию президента Белоруссии Александра Лукашенко постоянно находится на повестке дня.

«Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок», — пояснил премьер-министр.

Он отметил, что нефть из США можно получать через Польшу. Однако на данный момент невозможно это сделать из-за пандемии коронавируса.