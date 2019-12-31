TikTok оказался угрозой для армии США
Позицию армии США привел портал Military. Социальной сетью запретили пользоваться на служебных телефонах.
«Оно считается киберугрозой», — заметил представитель американских Вооруженных сил Робин Осоа.
Министерство обороны США предупредило об опасности соцсети 16 декабря. Военным не возбраняется пользоваться ею на личных мобильных устройствах, однако в армии подчеркнули необходимость соблюдать осторожность, чтобы не допустить утечки информации.
Китайская сеть TikTok ориентирована на создание и просмотр коротких развлекательных видеороликов. По данным СМИ, у американских властей есть подозрение о сотрудничестве соцсети с китайской разведкой.
В руководстве социальной сети заметили, что сведения об американских пользователях TikTok хранятся в США. Их раскрытие или утечку китайское законодательство никак не регулирует.
Ранее соцсеть назвали самой быстрорастущей в мире. В 2019 году приложение скачали 1,5 миллиарда раз — больше, чем Instagram и Facebook.