Чем так привлекателен TikTok? Феномен самой быстрорастущей социальной сети в мире

По итогам 2019 года приложение TikTok вошло в топ-3 по количеству скачиваний.1,5 миллиарда загрузок — это больше, чем у Instagram и Facebook. Причем, Instagram на раскрутку понадобилось девять лет, а TikTok набрал те же темпы всего за год.

Более 1,5 миллиарда скачиваний — это по-настоящему феноменальный успех приложения TikTok. По популярности видеоплатформа пропустила вперед только Whats App и приложение Facebook — Messenger, но уже обогнала саму сеть, а также Instagram.

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Популярность коротких роликов — тенденция общемировая. Приложение доступно более чем в 150 странах. На первом месте по скачиванию — Индия, Китай и Америка. В России платформой пользуются 7,5 миллиона человек. И большинство из них, как и везде, — подростки.

Платформу TikTok открыли в 2016 году в Китае, а спустя время выпустили и версию для всего остального мира. Сервис, по сути, совмещает в себе возможности Instagram, Vine и Snapchat. Здесь можно записывать короткие видео, накладывать маски, фильтры и музыку. Собственно, музыка — чуть ли не главный инструмент, который, по мнению экспертов, и сделал платформу такой популярной.

В основном пользователи постят скетчи, клипы и реакции. Именно такие видео собирают тысячи лайков и выводят их авторов в тренды. Например, самый популярный пользователь — Loren Gray, у нее 34,5 миллиона фолловеров.

Платформу часто называют приложением для школьников. Они не боятся быть смешными, нелепыми, постоянно придумывают что-то новое. Именно это и ценится больше всего другими людьми.

«Алгоритм TikTok работает по-другому. В отличие от других площадок, ты можешь не быть суперпопулярным, чтобы твои видео собирали несколько миллионов просмотров. Условно, сегодня ты можешь придумать что-то оригинальное, а уже завтра в прямом смысле проснуться знаменитым», — отметила блогер Арина Ростовская.

Но приложение TikTok предназначено не только для школьников. Сервис давно привлек внимание крупных брендов, которые готовы вкладывать миллионы в рекламные кампании. В приложение пришли и звезды, в том числе и российские. Они тоже пытаются заработать на этой платформе. Штурмуют топы TikTok, например, Ольга Бузова и Егор Крид.

Несмотря на то, что 80% контента — это песни и танцы перед камерой, TikTok действительно захватил мировой рынок. Первый миллиард скачиваний приложение заработало еще в начале 2019-го. И еще более 500 миллионов людей по всему миру скачали приложение к декабрю этого года. Тому же Instagram на то, чтобы выбиться в тренды, понадобилось больше девяти лет. А у TikTok есть все шансы в 2020 году стать самым скачиваемым приложением в мире.