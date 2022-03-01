Американский журналист спустился в «бункер» Зеленского

Репортер американского телеканала CNN Мэттью Ченс на своей странице в Twitter опубликовал фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам журналиста, снимок сделан во время интервью «в бункере» украинского лидера.

Источник фото: Twitter.com/mchancecnn

«Я разговаривал с президентом Украины Зеленским в его бункере», — говорится в сообщении.

О предстоящих ударах по Киеву объявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он заявил, что военные готовятся к уничтожению технологических объектов Вооруженных сил Украины и Центра информационно-психологических операций.

Конашенков призвал жителей домов, расположенных рядом с ретрансляционными узлами, покинуть территорию. По словам представителя оборонного ведомства, удары нанесут высокоточным оружием, чтобы прекратить информационные атаки на Россию, которые после начала спецоперации значительно выросли. Военные выяснили, что все они проводятся армией Украины и подразделениями киберопераций СБУ.

Приказ о начале специальной операции по демилитаризации Украины отдал президент России Владимир Путин. Он принял во внимание просьбу руководителей республик Донбасса, которые просили обеспечить их безопасность. Министерство обороны России отметило, что главная задача — это уничтожение военной инфраструктуры без жертв среди мирного населения.