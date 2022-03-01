Минобороны России предупредило об ударах по Киеву

Российские военные нанесут удар по технологическим объектам Вооруженных сил Украины и расположенному в Киеве Центру информационно-психологических операций. Жителей домов, расположенных рядом с этими объектами и ретрансляционными узлами, попросили покинуть территорию. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что военные идут на такой шаг, чтобы прекратить информационные атаки против России. Для ударов используют высокоточное оружие.

«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — заявил Конашенков.

Он добавил, что с начала специальной военной операции количество информационных атак на различные государственные учреждения России выросли многократно. Речь идет о телефонных сообщениях о заложенных взрывных устройствах в школах, детских садах, аэропортах и на вокзалах. Кроме того, россияне регулярно получают звонки с угрозами.

«Информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве», — заявил Конашенков.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Приказ о ее начале отдал президент Владимир Путин по просьбе глав донбасских республик. Российский лидер заявил, что цель операции — прекратить геноцид и издевательство над жителями со стороны киевского режима.

Минобороны России объявило, что удары наносятся только по военной инфраструктуре. Угрозы для гражданского населения нет.