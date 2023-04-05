Мир 05 апреля 2023, 08:28 Американский журналист спрогнозировал закат эпохи доминирования США American Thinker: США отпразднуют 250-летие через три года, а империи дольше не живут Unsplash

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Правящий класс в США довел страну до плачевного состояния, стоит вопрос о ее существовании. Такое мнение в статье для The American Thinker высказал журналист Брайан Джундеф.

Он считает, что Штаты превратились в «адскую дыру», где американские политические элиты устанавливают правила по собственному желанию, гробят экономику и разрушают мечты соотечественников.

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По его словам, ему грустно за детей и внуков. Ведь они окажутся первым поколением, чьи возможности будут скромнее, чем у их родителей, а жизнь станет менее благополучной.

«Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года», — заявил Джундеф.

Он отметил, что политики не только не стараются остановить упадок США, но напротив «давят газ в пол». Особенно хорошо это видно по ситуации с делом экс-президента США Дональда Трампа, когда представители Демократической партии начали делать попытки устранить своего политического оппонента с помощью судебной системы.

Ранее Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам. Бывший глава Белого дома в связи с этим сказал, что Штаты «катятся в ад».