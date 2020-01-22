Американский журналист расссказал, как США разрушали СССР

Соединенные Штаты в ХХ веке не раз пытались подорвать советский строй. Вмешательство Вашингтона повлияло на распад СССР в 1991 году. Об этом написал журналист Тед Ролл.

В своей статье для издания CounterPunch он заметил, США начали вмешиваться в дела России после революции 1917 года. В новую страну — СССР — тогда вошли десятки тысяч американских солдат. Советская власть смогла выдворить нежданных гостей только через три года.

При этом Ролл напомнил, что во время Второй мировой войны Москва и Вашингтон были союзниками в борьбе против гитлеровской Германии. Однако Штаты умудрились три года избегать реального участия в войне, когда миллионы советских граждан гибли за мир.

Журналист назвал военным актом США случай с американским шпионом Гэри Пауэрсом. Его самолет СССР сбил в 1962 году. Лайнер находился в советском воздушном пространстве. Ролл напомнил и об одобренной президентом Рональдом Рейганом «остроумной» операции ЦРУ. Речь идет о плане подрыва газопровода в Сибири.

Предполагалось, что Советскому Союзу позволят заполучить западную систему управления трубопроводами, контролирующую насосы и турбины. А потом эта система должна была пойти вразнос. В результате могла бы произойти экологическая катастрофа, «самый мощный неядерный взрыв и пожар, какие когда-либо удавалось зафиксировать из космоса».

Нефть и газ для Советского Союза были основным экспортным продуктом. Зная это, США убедили Саудовскую Аравию нарастить производство своих энергетических запасов. После этого мировые цены на нефть и газ упали, а экономика СССР вошла в штопор. В конце статьи Тед Ролл резюмировал, что американцы предприняли немало усилий для краха Советского Союза.

Ранее в американском журнале The National Interest появилась статья на тему российско-американских отношений. В ней журналисты заявили, что США делают ошибку, когда приравнивают современную Россию к Советскому Союзу.