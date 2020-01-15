Американские СМИ посчитали ошибкой приравнивание России к СССР

Авторы материала напомнили, что в свое время советское руководство провозгласило государственной идеологией марксизм-ленинизм. Советский Союз был сверхдержавой и контролировал восточноевропейские страны, а также поддерживал своих союзников на Кубе, в Анголе и Вьетнаме.

А у современной России, по мнению аналитиков, нет «мессианских идей». Они пояснили, сегодняшняя политическая система России — это «консервативное самодержавие с фальсификацией демократии», а ее экономическая модель представляет собой коррумпированный клановый капитализм. Что касается геополитических амбиций современной Москвы, то они нацелены на ближнее зарубежье.