Заявление Байдена о «рубле в руинах» сильно преувеличено, санкции Запада не сокрушили экономику России. Такое мнение высказал американский журналист Бредли Бланкеншип, проживающий в Праге. Материал появился в газете Global Times.

«Рубль почти полностью восстановился после потерь за время российской специальной военной операции на Украине», — написал журналист.

Антироссийские санкции вводились не только для сокрушения экономики страны, но и для того, чтобы вызвать возмущение россиян.

«Это правда, что многие западные компании ушли из России, и западные предметы роскоши больше не доступны — но гиперинфляции, на которую надеялись США и их союзники, не происходит», — признал Бланкеншип.

Журналист отметил, что сейчас самой прибыльной отраслью считается энергетика, а этот сектор в России приносит существенную прибыль. Несмотря на санкции, Европа по-прежнему зависит от сжиженного природного газа из РФ, как бы США ни стремились занять эту нишу.

«Запад присоединяется к борьбе исключительно в экономической и медийной сферах. Именно здесь ведутся современные войны, и на этом новом, современном поле битвы Запад обнаружил, что переоценил свои возможности», — написал американский журналист.

К санкциям против России присоединились страны, расположенные преимущественно в Европе и Северной Америке. Рестрикции против РФ представляют собой попытку деглобализации и затруднения ведения экономической деятельности, и это негативно повлияло на всех участников. Многие страны отказались от санкций против РФ, так как это противоречит их интересам. Деглобализация провалилась, считает Бланкеншип.