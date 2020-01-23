Американский журнал напомнил об опасности старых российских ракет

Журнал называет «Ониксы» старым сверхзвуковым оружием, так как они поступили на вооружение еще в 2002 году. Дальность полета «Ониксов» старого образца — 600 километров. После модернизации эти ракеты смогут поражать цели на расстоянии 800 километров. Также у ракетных комплексов улучшат систему наведения на цель и защиту от радиопомех.

Скорость полета «Оникса» — 2,5 числа Маха (примерно три тысячи километров в час), однако этого показателя вполне достаточно, чтобы стать проблемой для систем ПВО западных кораблей. Как пишет National Interest, гиперзвуковые ракеты скоро изменят правила игры в мире.

Ранее Пентагон признал отставание в разработке гиперзвукового оружия. Зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон был впереди всех в области гиперзвука 10 лет назад. У Штатов были две программы, которые плохо себя показали. Вместо того, чтобы двигаться дальше, американские власти просто свернули разработку и потеряли лидерство.