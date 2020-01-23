    23 января 2020, 09:01

    Американский журнал напомнил об опасности старых российских ракет

    Андрей Иванов

    Российские сверхзвуковые ракеты «Оникс» не такие быстрые, как «Цирконы». Однако они по-прежнему представляют серьезную угрозу для кораблей противника и несут смерть. Об этом пишет американский журнал National Interest.
    Американский журнал напомнил об опасности старых российских ракет

    Журнал называет «Ониксы» старым сверхзвуковым оружием, так как они поступили на вооружение еще в 2002 году. Дальность полета «Ониксов» старого образца —  600 километров. После модернизации эти ракеты смогут поражать цели на расстоянии 800 километров. Также у ракетных комплексов улучшат систему наведения на цель и защиту от радиопомех.

    Скорость полета «Оникса» — 2,5 числа Маха (примерно три тысячи километров в час), однако этого показателя вполне достаточно, чтобы стать проблемой для систем ПВО западных кораблей. Как пишет National Interest, гиперзвуковые ракеты скоро изменят правила игры в мире.

    Ранее Пентагон признал отставание в разработке гиперзвукового оружия. Зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон был впереди всех в области гиперзвука 10 лет назад. У Штатов были две программы, которые плохо себя показали. Вместо того, чтобы двигаться дальше, американские власти просто свернули разработку и потеряли лидерство.