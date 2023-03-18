18 марта 2023, 13:20
Командование ВСУ запросило у США новой военной помощи
Ермак назвал поставки оружия темой переговоров командования ВСУ и США
Ситуацию на линии соприкосновения, а также дальнейшую военную помощь обсудили по видеосвязи высшее командование ВСУ и представители США. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он сообщил, что в онлайн-встрече приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников, а также другие высшие офицеры украинской армии. Со стороны США переговоры вели советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и главой Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
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«Мы подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии», — написал Ермак.
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Глава офиса президента Украины добавил, что также стороны обсудили продолжение поставок военной техники, вооружения и боеприпасов. В конце переговоров к ним присоединился украинский лидер Владимир Зеленский, который поделился планами о дальнейших действиях ВСУ и поблагодарил представителей США за поддержку.
Координатор Совета национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби в минувший четверг, 16 марта, заявил, что поставки вооружений на Украину продолжатся. При этом он подчеркнул, что США не преследуют цели для противостояния с Россией.
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Украина
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