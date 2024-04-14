Мир 14 апреля 2024, 02:13 Американский военный самолет запросил аварийную посадку в Катаре Flightradar: самолет ВВС США подал аварийный сигнал над Катаром Википедия

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Реактивный самолет-заправщик ВВС США KC-135R Stratotanker подал аварийный сигнал в небе над Катаром. Сейчас он снижается в районе аэропорта Дохи. Эти данные опубликовала онлайн-карта портала Flightradar.

По данным портала, самолет подал сигнал 7700, который означает общую чрезвычайную ситуацию.

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Ранее над несколькими странами Ближнего Востока закрыли воздушное пространство для гражданских судов из-за ожидаемого «удара возмездия» Ирана по Израилю. Иран запустил десятки беспилотников, а вслед за ними баллистические ракеты по израильской территории.

В ЦАХАЛ пообещали отразить атаку с помощью самолетов, тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», системы противовоздушной обороны «Праща Давида» и ракетного комплекса «Стрела». В небо над регионом также поднялись американские военные самолеты для помощи Израилю в отражении атаки Ирана.