Мир 01 марта 2023, 23:16 Украину предупредили о потере новых областей при продолжении спецоперации Экс-разведчик США Риттер предсказал потерю Украиной новых областей в продолжении конфликта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины не могут понять, что при продолжении конфликта они потеряют еще больше пока подконтрольных Киеву территорий, а количество жертв среди мирного населения значительно вырастет. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

Он напомнил, что сначала специальной военной операции потери ВСУ составили от 200 до 300 тысяч солдат, миллион украинцев стали беженцами, а страна понесла огромные потери в инфраструктуре.

Реклама

«Украина необратимо потеряла 20% своей территории. Этот показатель может увеличится, если конфликт продолжится», — заявил Риттер.

Бывший разведчик отметил, что отказ украинских властей от возобновления переговоров для поисков дипломатического выхода из конфликта свидетельствует только о том, что боевые действия на территории своей страны они поставили в приоритет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вероятность урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем вполне вероятна, но такого желания не проявляет киевский режим. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ о запрете ведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о завершении конфликта.