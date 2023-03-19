Мир 19 марта 2023, 00:33 Американский ветеран Дрейвен назвал отличительные черты россиянок Ветеран ВС США Дрейвен восхитился красотой российских женщин Pxhere

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Российские женщины прекрасны, ведь они всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами. Таким мнением американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен поделился на своей странице в Twitter.

«В России женщины красивы <….> и не ненавидят мужчин», — написал он.

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Военный также шутливо подметил, что россиянки отличаются от некоторых представительниц стран Запада отсутствием «мужских половых органов».

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Пользователи Сети активно комментируют публикацию Дрейвена. Некоторые из них подметили, что в России девушки хотят создать семью, тогда как гражданки США и Европы, наоборот, от этого отказываются.

Ранее жительница Удмуртии Елена Максимова победила в международном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022». Всего в нем приняли участие 120 женщин из США, Испании, Германии, Украины, Белоруссии, Индии, Японии, Таиланда, Китая и других стран. Россиянка одержала победу в конкурсе впервые за его 15-летнюю историю.