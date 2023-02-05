Интересное 05 февраля 2023, 13:42 Россиянка выиграла конкурс «Миссис Вселенная» ТАСС: 34-летняя жительница Удмуртии Максимова завоевала титул «Миссис Вселенная — 2022» "ВКонтакте"

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Жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу в международном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022». Об этом ТАСС сообщили организаторы российского этапа мероприятия.

Финальная часть конкурса проходила в Софии с 30 января по 5 февраля. Всего в ней приняли участие 120 женщин — из США, Испании, Германии, Украины, Белоруссии, Индии, Японии, Таиланда, Китая и других стран.

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Представительница России одержала победу в конкурсе впервые за его 15-летнюю историю.

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«Все участницы на конкурсе были достойны победы, конкуренция очень жесткая. Представлять страну на таком уровне — большая честь, поэтому я рада, что вернусь с победой. Приятно быть первой, завоевавшей эту награду», — прокомментировала победу 34-летняя Максимова.

Елена Максимова является уроженкой населенного пункта Гыя в Удмуртии. Она любит путешествовать, посетила 34 страны. Женщина воспитывает двоих детей и возглавляет сеть языковых центров в Ижевске.

В 2021 году женщина завоевала титул «Вторая вице-миссис Россия — Вселенная», получив возможность выйти на мировой уровень.

В январе состоялся конкурс «Мисс Вселенная — 2022», представительница России Анна Линникова добралась до полуфинала.