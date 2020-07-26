Американский танк подбил другой танк из своей части на учениях

Боевой танк «Абрамс» М1 из 1-й бронетанковой дивизии случайно выстрелил в другой танк из своей части во время учений армии США на полигоне Форт-Блисс. Командование 1-й бронетанковой дивизии на данный момент расследуют обстоятельства произошедшего.

Впервые об этом написал портал Defense Blog со ссылкой на военных представителей. Учения предполагали стрельбу из многоцелевых тренировочных снарядов M1002 по движущимся целям. Танк «Абрамс» попал в аналогичный танк с расстояния в 2600 метров.

Один член экипажа получил ранения. Его немедленно госпитализировали, он сейчас находится в стабильном состоянии.

В России недавно завершилась внезапная проверка российских войск. Полеты истребителей МиГ-23 четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также действия подразделения 58−й армии попали на видео, опубликованное Минобороны.