Учения во время внезапной проверки российских войск сняли на видео

Внезапная проверка российских войск началась в минувшую пятницу, 17 июля. Такой приказ дал президент России Владимир Путин. Полеты истребителей МиГ-23 четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также действия подразделения 58−й армии сняли на видео. Ролик опубликовало Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, что к аэропорту Беслан прибыли военные большегрузы, которые доставили на место танки. Боевые машины выстроились кругом, чтобы обеспечить оборону воздушной гавани. Замаскированные под кусты и деревья большегрузные автомобили отогнали в поле, где достали из них зенитные орудия.

В это время в аэропорту самолеты стоят в ряд, готовясь к вылету. Каждый истребитель перед вылетом проверяют механики. В воздух самолеты поднимаются один за одним и в полете выполняют совместные маневры.

Внезапную проверку, объявленную президентом России, проводят среди формирований центрального подчинения, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, а также Воздушно-десантных войск. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках мероприятия запланировано 56 тактических учений. Их проводят, чтобы оценить способность военных обеспечить безопасность на юго-западных рубежах страны и подготовить войска к учениям «Кавказ-2020». Внезапная проверка закончится 21 июля.