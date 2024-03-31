31 марта 2024, 18:19
Американский штат останется без помощи НАТО из-за нюанса в договоре об обороне
CNN: страны НАТО не обязаны защищать Гавайи в случае атаки
Союзники США по НАТО будут не обязаны вступать в боевые действия в случае вооруженной атаки на базу Перл-Харбор в штате Гавайи. Об этом сообщил телеканал CNN.
Глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо объяснил, что причина такой ситуации в том, что Гавайи не являются частью Северной Америки, поскольку находятся в Тихом океане.
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Таким образом, партнеры Штатов по Североатлантическому договору не обязаны помогать защищать эту территорию.
Аналогичная ситуация сложилась со штаб-квартирой Индо-Тихоокеанского командования, которая находится неподалеку от Гонолулу.
«У США и НАТО в случае удара Китая по Гавайям будет отговорка об освобождении от ответственности», — отметили журналисты.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китай для альянса является наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе. Журналисты Global Times увидели в этих словах стремление развязать мировую войну.
США
НАТО
Китай
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