Мир 31 марта 2024, 18:19 Американский штат останется без помощи НАТО из-за нюанса в договоре об обороне CNN: страны НАТО не обязаны защищать Гавайи в случае атаки РИА «Новости»

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Союзники США по НАТО будут не обязаны вступать в боевые действия в случае вооруженной атаки на базу Перл-Харбор в штате Гавайи. Об этом сообщил телеканал CNN.

Глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо объяснил, что причина такой ситуации в том, что Гавайи не являются частью Северной Америки, поскольку находятся в Тихом океане.

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Таким образом, партнеры Штатов по Североатлантическому договору не обязаны помогать защищать эту территорию.

Аналогичная ситуация сложилась со штаб-квартирой Индо-Тихоокеанского командования, которая находится неподалеку от Гонолулу.

«У США и НАТО в случае удара Китая по Гавайям будет отговорка об освобождении от ответственности», — отметили журналисты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китай для альянса является наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе. Журналисты Global Times увидели в этих словах стремление развязать мировую войну.