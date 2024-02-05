Мир 05 февраля 2024, 04:40 Подготовку НАТО к мировой войне увидели в Китае GT: НАТО хочет развязать мировую войну через конфликт на Украине РИА «Новости»

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Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о России и Китае говорит о желании альянса развязать мировую войну. К такому выводу пришли журналисты издания Global Times.

Издание прокомментировало заявление Столтенберга о том, что НАТО воспринимает Китай как наиболее серьезную угрозу в долгосрочной перспективе, а Россию — как наиболее насущную.

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«Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию конфликта на Украине в мировую войну», — сказано в статье.

Журналисты отметили, что НАТО планирует начать экспансию в Азию, чем усугубит глобальную геополитическую напряженность, приведет к гонке вооружений и спровоцирует региональные конфликты. Дальнейшее расширение альянса значительно увеличит риск мировой войны.

Ранее немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что США хотят обострить украинский конфликт из-за поражения ВСУ на поле боя.