Американский сенатор выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Процесс голосования в Сенате США по резолюции о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО приняли 95 голосами за против одного. Единственным противником оказался республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Об этом сообщило издание The Hill.

Свою позицию сенатор огласил во время заседания. Он подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО отвечают их национальным интересам. Но это не относится к интересам национальной безопасности США.

«Расширение НАТО потребует больше сил Соединенных Штатов в Европе, больше живой силы, больше огневой мощи, больше ресурсов, больше расходов. И не только сейчас, а в долгосрочной перспективе», — заявил Хоули.

Сенатор добавил, что по его мнению, самый опасный противник сейчас это Китай, который находится в Азии, а не в Европе, где действует НАТО. Поэтому дополнительные издержки на поддержание безопасности ЕС усугубят уязвимость США перед Китаем.

Палата представителей одобрила резолюцию голосованием 394−18 в июле, поддержав присоединение двух скандинавских стран к Североатлантическому альянсу. После одобрения решения обеими палатами парламента, документы о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО подпишет президент США Джо Байден.

Для окончательного включения двух скандинавских стран в Альянс проголосовать должны все страны блока. Пока это сделали 20 государств из 30.