facebook_pixel
    04 августа 2022, 22:43

    Американский сенатор выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

    Сенатор США Хоули стал единственным противником вступления Швеции и Финляндии в НАТО

    Анатолий Минкин

    Процесс голосования в Сенате США по резолюции о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО приняли 95 голосами за против одного. Единственным противником оказался республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Об этом сообщило издание The Hill.

    Американский сенатор выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

    Свою позицию сенатор огласил во время заседания. Он подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО отвечают их национальным интересам. Но это не относится к интересам национальной безопасности США.

    «Расширение НАТО потребует больше сил Соединенных Штатов в Европе, больше живой силы, больше огневой мощи, больше ресурсов, больше расходов. И не только сейчас, а в долгосрочной перспективе», — заявил Хоули.

    Сенатор добавил, что по его мнению, самый опасный противник сейчас это Китай, который находится в Азии, а не в Европе, где действует НАТО. Поэтому дополнительные издержки на поддержание безопасности ЕС усугубят уязвимость США перед Китаем.

    Палата представителей одобрила резолюцию голосованием 394−18 в июле, поддержав присоединение двух скандинавских стран к Североатлантическому альянсу. После одобрения решения обеими палатами парламента, документы о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО подпишет президент США Джо Байден.

    Для окончательного включения двух скандинавских стран в Альянс проголосовать должны все страны блока. Пока это сделали 20 государств из 30.