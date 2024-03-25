Мир 25 марта 2024, 06:37 Американский сенатор связал теракт в Подмосковье с провалом Байдена в Афганистане Сенатор Рубио: теракт в Crocus City Hall случился из-за ухода США из Афганистана РИА «Новости»

Читать 360tv в

В годы правления демократа Джо Байдена группировка «Исламское государство»* восстановилась. Теракт в подмосковном Crocus City Hall произошел из-за вывода американских войск из Афганистана и активизации исламистов, заявил заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.

«При администрации [Дональда] Трампа ИГ* фактически вышел из дела. У них оставалось меньше тысячи боевиков, а теперь они восстановились. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары», — сказал он.

Реклама

Сенатор предупредил об опасности для США. Он уверен, что террористы хотели бы повторить теракт в Crocus City Hall на американской территории. Ситуацию, по словам Марко Рубио, усугубил миграционный кризис и скопление нелегальных мигрантов у южной границы Штатов, что, по его мнению, стало провалом политики Джо Байдена.

США возложили ответственность за теракт на «ИГ-Хорасан»* — афганское подразделение международной группировки. В Германии заявили об опасности нападений ее приверженцев.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.