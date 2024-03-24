24 марта 2024, 07:30
Германия заявила о «большой угрозе» после теракта в Подмосковье
МВД Германии заявила об угрозе ИГИЛ для страны после теракта в Подмосковье
«Исламское государство»* представляет большую угрозу для Германии. Об этом журналистам заявила федеральный министр МВД ФРГ Нанси Фазер. Ее процитировала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Фазер пояснила, что имеет в виду региональный филиал группировки «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-К)**, которому на Западе приписали теракт в Crocus City Hall в Красногорске.
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«Опасность исламистского терроризма остается острой», — считает немецкий министр.
Она осудила нападение в Подмосковье и добавила, что страна скорбит вместе с семьями жертв. Нанси Фазер назвала террористический аки «трусливым и жестоким».
Боевики открыли стрельбу в Crocus City Hall вечером 22 марта, когда люди собрались на концерт группы «Пикник». Известно о 133 погибших, еще более 100 человек пострадали.
Президент Эстонии Алар Карис назвал трагедию жестокой и смертоносной террористической атакой.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Германия
Терроризм
Россия
Стрельба в Crocus City Hall
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