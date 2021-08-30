Американский сенатор предупредил об угрозе повторения в США «трагедии 11 сентября»

После вывода американских войск из Афганистана есть вероятность повторения трагических событий 11 сентября, и она уже просто «зашкаливает». Таким мнением поделился сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала CBS.

«Это была очень эмоциональная пара дней для всех нас. Вот-вот развернется парад ужасов», — сказал Грэм в программе «Face the Nation». Он подчеркнул, что США оставляют в стране «тысячи афганских союзников, которые храбро сражались» вместе с ними и сотни американских граждан.

При этом сенатор сомневается, что атаки США на террористов, которые проводились ранее, помогут снизить численность преступников. Политик сказал, что еще никогда так не боялся за Америку, как сейчас. По его словам, в данный момент созданы все условия для еще одного «11 сентября», и это может стать смертоносной главой в истории США.

В воскресенье, 29 августа, в Кабуле прогремел новый взрыв. Жертвами атаки стали шесть человек, среди них четыре ребенка. Есть пострадавшие.