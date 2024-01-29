Мир 29 января 2024, 05:24 Американский сенатор потребовал начать войну в Иране после гибели солдат США Американский сенатор Грэм призвал Байдена ударить по Ирану за обстрел базы США Freepik

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Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал американского лидера Джо Байдена нанести удары по Ирану. Это связано с атакой по одной из военных баз США на Ближнем Востоке, передало РИА «Новости».

«Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии», — заявил он.

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Ранее стало известно о гибели трех американских военных в ходе атаки беспилотника на военную базу Штатов в Иордании. Как отметил Байден, ответственность за нападение несут «лояльные Ирану» группировки. Президент США пообещал принять меры в связи с произошедшим.

До этого иранские вооруженные формирования атаковали с помощью дронов военные базы Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии. После этого США решили изменить принцип своего присутствия в Ираке.