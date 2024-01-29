29 января 2024, 05:24
Американский сенатор потребовал начать войну в Иране после гибели солдат США
Американский сенатор Грэм призвал Байдена ударить по Ирану за обстрел базы США
Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал американского лидера Джо Байдена нанести удары по Ирану. Это связано с атакой по одной из военных баз США на Ближнем Востоке, передало РИА «Новости».
«Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии», — заявил он.
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Ранее стало известно о гибели трех американских военных в ходе атаки беспилотника на военную базу Штатов в Иордании. Как отметил Байден, ответственность за нападение несут «лояльные Ирану» группировки. Президент США пообещал принять меры в связи с произошедшим.
До этого иранские вооруженные формирования атаковали с помощью дронов военные базы Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии. После этого США решили изменить принцип своего присутствия в Ираке.
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Атака Ирана на военные базы США
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