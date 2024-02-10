Мир 10 февраля 2024, 09:35 «Пора остановить эту мясорубку». Маск грубо ответил Байдену после слов об Украине Илон Маск заявил, что «украинскую мясорубку» нужно было остановить еще год назад Patrick Pleul/dpa/globallookpress

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Заявление американского президента Джо Байдена, сравнившего неготовность конгресса поддержать Украину с преступной халатностью, возмутило предпринимателя Илона Маска. В соцсети Х бизнесмен написал, что конец украинскому конфликту нужно было положить еще год назад.

«Пора остановить эту мясорубку», — высказался Маск.

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Американский сенат не поддержал закон о дополнительном финансировании Украины. Инициатива Байдена не прошла процедурное голосование.

До этого Маск посмеялся над постом о проверке Байдена перед применением ядерного оружия. Журналист одного сатирического новостного сайта выпустил публикацию в Сети после ночного выступления главы США, где американский лидер назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. Конфуз произошел как раз после утверждения, что у американского лидера отличная память.

Президент Байден, которому исполнился 81 год, стал очень часто путать имена. Дважды за несколько дней он неправильно назвал европейских лидеров. Словесная оплошность политика привела к тому, что он «пообщался» с покойным канцлером ФРГ Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном.