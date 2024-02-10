10 февраля 2024, 09:35
«Пора остановить эту мясорубку». Маск грубо ответил Байдену после слов об Украине
Илон Маск заявил, что «украинскую мясорубку» нужно было остановить еще год назад
Заявление американского президента Джо Байдена, сравнившего неготовность конгресса поддержать Украину с преступной халатностью, возмутило предпринимателя Илона Маска. В соцсети Х бизнесмен написал, что конец украинскому конфликту нужно было положить еще год назад.
«Пора остановить эту мясорубку», — высказался Маск.
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Американский сенат не поддержал закон о дополнительном финансировании Украины. Инициатива Байдена не прошла процедурное голосование.
До этого Маск посмеялся над постом о проверке Байдена перед применением ядерного оружия. Журналист одного сатирического новостного сайта выпустил публикацию в Сети после ночного выступления главы США, где американский лидер назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. Конфуз произошел как раз после утверждения, что у американского лидера отличная память.
Президент Байден, которому исполнился 81 год, стал очень часто путать имена. Дважды за несколько дней он неправильно назвал европейских лидеров. Словесная оплошность политика привела к тому, что он «пообщался» с покойным канцлером ФРГ Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном.
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