Американский самолет наркоторговцев сбили ВС Венесуэлы

В Венесуэле военные сбили самолет с американским регистрационным номером. Предположительно, борт использовали для транспортировки наркотиков.

Транспортное средство незаконно вторглось в воздушное пространство страны над штатом Сулия, рассказал глава венесуэльского министерства внутренних дел Нестор Ревероль в Twitter.

Самолет засекли радары Командования воздушной обороны. После этого военные активировали защитные протоколы, установленные законом.

«Мы находимся в постоянной боевой готовности, наблюдая за воздушным пространством Венесуэлы, чтобы его не использовали для незаконного оборота наркотиков», — написал Ревероль.

К своим публикациям министр прикрепил фотографии сбитого самолета. На его крыле можно заметить флаг США.

Закон, который позволяет сбивать летающие над территорией страны самолеты наркоторговцев, вступил в силу в Венесуэле в 2013 году.