Полиция Свердловска задержала подозреваемых в интернет-торговле наркотиками

Полицейские Свердловской области задержали подозреваемых в интернет-торговле наркотиками. В отношении троих жителей Екатеринбурга утверждено обвинительное заключение, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Уточняется, что соучастники занимались сбытом наркотиков под прикрытием сетевых магазинов. Их дело проработало ровно год, пишет «ФедералПресс».

«В январе 2019 года с целью производства криминального товара группа приобрела лабораторное оборудование, химические реактивы и жидкости. Чтобы тщательно законсперировать свой нелегальный бизнес, подпольный цех разместили в арендуемых гаражных боксах», — рассказал Горелых.

Предположительно обвиняемые сами изготавливали мефедрон. За все время троим мужчинам удалось продать наркотиков на 9,5 миллиона рублей. В ходе задержания у них было обнаружено 2,3 килограмма белого порошка. Помимо прочего, в тайнике под Сысертью нашли один килограмм мефедрона. На полученные средства наркоторговцы успели купить иномарку «Мазератти» и дом с земельным участком в Крыму.

В настоящий момент мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Уголовное дело направлено в суд.