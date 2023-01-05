Мир 05 января 2023, 15:53 Американский разведчик восхитился смелыми действиями Путина Экс-разведчик США Риттер: Россия осмелилась противостоять НАТО на Украине YouTube

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Россия сумела разгадать планы украинской армии по захвату Донбасса, бросив вызов Западу и завладев стратегической инициативой. Об этом изданию Global Times заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

«США и НАТО больше не назвать хулиганами, которым никто не осмелится дать отпор. Россия сделала это и дала сигнал, что предел терпению у нее тоже есть. Она показала, что готова на многое пойти в ответ на действия западных стран», — сказал он.

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Риттер отметил, что Франция, Германия и Украина использовали Минские договоренности в свою пользу, чтобы нарастить военный потенциал ВСУ и отбить Донбасс силовым способом.

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«Но их планы сорвала Россия, хотя на Западе не верили в возможность военной операции. Российские военные учли свои ошибки на ранней фазе СВО и адаптировались. Народ тоже понял, что нынешний конфликт — противостояние НАТО и России», — заключил бывший американский разведчик.

Ранее немецкий политолог Кристиан Меллинг назвал нереалистичной задачей для Украины возвращение Донбасса и Крыма под свой контроль, писало ИА Nation News.